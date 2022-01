Tempo frio coloca seis distritos do continente sob aviso amarelo

Seis distritos de Portugal continental estão esta quinta-feira sob aviso amarelo devido ao tempo frio. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este aviso vai estar em vigor até às 09h00 de sexta-feira.

Em causa estão os distritos de Bragança, Vila Real, Setúbal, Santarém, Leiria e Braga, afetados pelos valores baixos da temperatura mínima.

Segundo o IPMA, esta quinta-feira as temperaturas mínimas vão oscilar entre os -1 graus em Bragança e os 7 graus no Porto. Já as máximas vão variar entre os 9 graus na Guarda e os 18 graus em Braga.