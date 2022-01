João Rendeiro vai voltar a tribunal dia 27 de janeiro

João Rendeiro vai continuar em prisão preventiva e irá regressar a tribunal no próximo dia 27 de janeiro.

Sublinhe-se que o julgamento do processo de extradição do antigo banqueiro para Portugal arrancou esta sexta-feira. À entrada da sala de audiências, no tribunal de Verulam, em Durban, na África do Sul, Rendeiro, que nos últimos dias terá sofrido com alguns problemas de saúde, disse estar “um bocadinho melhor”. É de realçar que, na última quarta-feira, a defesa de Rendeiro revelou que o antigo presidente do Banco Privado Português (BPP) teve febre e foi visto por uma enfermeira na prisão de Westville. Já no fim se semana, a defesa tinha dito que o ex-banqueiro sofria de um problema cardíaco, criticando as condições da prisão.

Rendeiro foi ainda questionado pelos jornalistas sobre se irá aceitar o processo de extradição, mas não respondeu.

Esta é a primeira audiência desde que a Procuradoria-Geral da República confirmou o envio do pedido de extradição do ex-presidente do BPP para a África do Sul, no passado dia 12. Esta sexta-feira, o juiz Johan Van Rooyen, que liderou o processo, confirmou a receção da documentação enviada por Portugal e marcou uma nova sessão para 27 de janeiro.

Recorde-se que João Rendeiro foi detido a 11 de dezembro na cidade de Durban, depois de quase três meses fugido às autoridades portuguesas. A 17 de dezembro, o ex-banqueiro português foi presente ao juiz Rajesh Parshotam, do tribunal de Verulam, que o colocou em prisão preventiva.