Homem detido por violência doméstica tinha várias armas em casa

A GNR deteve um homem, de 67 anos, no passado dia 19 de janeiro, por violência doméstica, no concelho de Ponte de Lima.

Numa nota divulgada esta sexta-feira, a força de segurança revela que, na sequência de uma denúncia a dar conhecimento que a vítima, uma mulher de 69 anos, “se encontrava a ser ameaçada e coagida psicologicamente pelo seu companheiro”, os militares da GNR deslocaram-se ao local.

“No seguimento da ação e perante a constatação de ameaças contra a vida da vítima, os militares procederam à detenção do suspeito”, indica o comunicado.

No seguimento da ação, a GNR efetuou uma busca domiciliária à residência do detido que resultou na apreensão de uma espingarda de caça, uma pistola de alarme de calibre 22, uma pistola de calibre 6.35 mm e18 munições de calibre 12.

O detido foi presente ontem a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Ponte de Lima, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de afastamento da vítima, apresentações diárias no posto policial da área de residência e a frequência de um programa de desintoxicação alcoólica.