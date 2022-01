Príncipe William tenta desviar ideias de Kate sobre possível vontade de engravidar

Os duques de Cambridge são pais de três filhos, mas a vontade de adicionar mais uma criança à família pode ser tentadora para Kate Middleton.

Durante uma visita ao Clitheroe Community Hospital, em Londres, na passada quinta-feira, Kate pegou num bebé ao colo, levando os jornalistas a questionar o príncipe William sobre a possibilidade de vir a ter mais filhos com a duquesa.

Sem querer revelar os planos do casal, o duque deu uma resposta recheada da sua boa disposição característica. "Não dê ideias à minha mulher", brincou. Mais tarde, quando Kate devolveu a menina aos pais, William atirou: "Não a leves contigo".

Kate e William são casados há 10 anos e têm três filhos - os príncipes George, de oito anos, Charlotte, de seis, e Louis, de três.

