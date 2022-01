Cinco homens detidos por tráfico de estupefacientes e posse de arma proibida

Cinco homens, com idades compreendidas entre os 24 e os 66 anos, foram detidos no passado domingo no decorrer de uma operação especial de prevenção criminal, no concelho de Celorico da Beira.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) informa que "foi efetuada uma ação de fiscalização rodoviária com o objetivo de prevenir a ocorrência de diversos crimes".

A operação contou com 18 militares, tendo sido detidos os cinco suspeitos, dois deles por posse de munições proibidas, um por condução sem habilitação legal, um por tráfico de estupefacientes e outro por posse de arma proibida, notando ainda a elaboração de 15 autos de contraordenação, refere a mesma nota.

No decorrer da operação foi ainda apreendido diverso material: 802 doses de haxixe; 277 doses de cocaína; 33 doses de liamba; sete armas de fogo; 13 cartuchos carregados com zagalote; 30 cartuchos carregados com chumbo; sete estojos de transporte de arma de caça; sete cadeados de gatilho; sete livretes de arma; um computador; um telemóvel; uma balança de precisão; 555 euros em numerário e ainda diverso material usado no acondicionamento do produto estupefaciente.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Celorico da Beira.