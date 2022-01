Queiroz nos ‘quartos’

Depois de bater a Costa de Marfim nas grandes penalidades, nos oitavos-de-final, o Egito de Carlos Queiroz conquistou um lugar nos quartos-de-final do Campeonato Africano das Nações (CAN) e, no domingo, terá pela frente a seleção nacional de Marrocos, que, por sua vez, derrotou o Malaui (2-1) nos oitavos-de-final.

A surpresa nestes ‘quartos’ chega também com a presença da Gâmbia, seleção estreante no CAN, que bateu a Guiné por 1-0 e conquistou um lugar nos quartos-de-final, onde terá pela frente os anfitriões dos Camarões, no sábado. A seleção ‘da casa’, treinada pelo português António Conceição, colocou, nos oitavos-de-final, um ponto final no sonho das Ilhas Comores, estreantes na competição, que acabaram derrotadas por 2-1, num jogo que ficou marcado pela tragédia: uma debandada acabou em, pelo menos, oito mortos e 38 feridos.

Nos quartos-de-final destaca-se ainda o confronto entre o Burkina Faso e a poderosa Tunísia, quarta classificada na edição de 2019 do CAN, também no sábado. Para lá chegar, os tunisinos bateram a Nigéria por 1-0, num jogo que acabou com os nigerianos a jogar com apenas 10 jogadores em campo durante a última meia hora de jogo.

O Burkina Faso, por sua vez, que nem sequer participou na edição passada do CAN, está agora nos quartos-de-final, depois de bater o Gabão num renhido duelo que precisou de recorrer às grandes penalidades para decidir quem seria o emblema vitorioso.

Finalmente, domingo será ainda dia de ‘quartos’ no CAN, com o confronto entre o Senegal e a Guiné Equatorial. Também os guineenses necessitaram de recorrer às grandes penalidades frente ao Mali, nos ‘oitavos’, para selar o lugar nos ‘quartos’. O Senegal, por sua vez, não teve problemas em vencer frente a Cabo Verde, por 2-0.