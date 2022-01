Rui Rio já votou no Porto

Líder do PSD votou pelas 12h07 na Escola Básica do Bom Sucesso, na União de Juntas de Freguesia de Massarelos e Lordelo do Ouro, no Porto.

Em declarações aos jornalistas, Rui Rio, que vai acompanhar a a noite eleitoral num hotal num Marquês de Pombal, afirmou que se sentia bem: "não me dói a cabeça, não me dói nada".

"Vou almoçar e depois vou para Lisboa", referiu o líder do partido social democrata relativamente ao que se segue para o resto do dia.

"Cada um que faça conforme a sua consciência mas façam um esforço para votar", apelou.

"Sempre fui um apoiante de existir um dia de reflexão" disse Rui Rio, acrescentando que não acharia simpático que ontem estivessem todos "aos gritos às onze da noite".