Kid Rock ameaça cancelar todos os concertos que requerem vacinação covid e uso de máscara

Num vídeo publicado no Facebook, o músico norte-americano, que ao longo da pandemia se mostrou sempre contra qualquer medida que mitigasse a disseminação do vírus, garantiu aos fãs que ele e sua equipa fizeram uma extensa pesquisa e estão confiantes que não marcaram nenhum concerto num local que apresente tais exigências.

“Se acham que vou para ali cantar coisas como a ‘Don’t Tell Me How to Live’ e a ‘We the People’ enquanto as pessoas erguem certificados e máscaras, pensem melhor. Essa merda não vai acontecer!”, diz o artista no vídeo.

Apesar de Kid Rock não ter deixado claro se há realmente locais na sua turnê onde é necessário um teste negativo de COVID-19, de acordo com a revista “Rolling Stone”, algumas das arenas onde Kid Rock irá atuar – como o PNC Bank Arts Center, em Holmdel (Nova Jérsia), e o Xfinity Center, em Mansfield (Massachusetts) – exigem o cumprimento das regras sanitárias em vigor.