Cabeças humanas roubadas de um cemitério na Austrália

Duas cabeças de sepulturas separadas foram roubadas do cemitério de Melbourne, situado na Austrália, com a polícia a dizer que o crime afligiu as famílias daqueles cujos corpos foram desrespeitados. Não se acredita que mais nada tenha sido retirado dos caixões.

O inspetor da Polícia de Victoria, Ben Jarman, disse que o primeiro roubo ocorreu durante a noite entre 27 e 28 de janeiro, e o segundo entre a noite de segunda-feira e a manhã de terça-feira. "É muito angustiante para as famílias, obviamente não estavam à espera desta notícia da Polícia de Victoria", disse Jarman, segundo o The Guardian. "Eles estão à espera que os seus entes queridos sejam postos a descansar, em paz".

Os roubos foram denunciados à polícia depois de algumas pessoas terem reparado que as sepulturas tinham sido danificadas. Não havia ligações conhecidas entre os dois corpos cujas sepulturas foram danificadas, disse Ben Jarman.

Uma terceira sepultura também foi perturbada, mas era um terreno pré-comprado que não continha restos humanos.