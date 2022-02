Investigadores querem clonar porcos para serem utilizados em transplantes de coração humano

Cientistas alemães planeiam clonar e depois reproduzir ainda este ano porcos geneticamente modificados para que sirvam como dadores de coração para seres humanos.

Eckhard Wolf, cientista da Universidade Ludwig-Maximilians (LMU) em Munique, Alemanha, disse que a sua equipa pretendia que a nova espécie, modificada a partir da raça da ilha de Auckland, situada na Nova Zelândia, estivesse pronta para os ensaios de transplante até 2025.

Note-se que na primeira cirurgia do género uma equipa da Universidade de Medicina de Maryland transplantou no mês passado um coração de um porco num homem em estado terminal. Os médicos dizem que o paciente está a responder bem, embora os riscos de infeção, rejeição de órgãos ou tensão arterial elevada permaneçam.

"O nosso conceito é prosseguir com um modelo mais simples, nomeadamente com cinco modificações genéticas", disse Wolf, cujo trabalho desencadeou um debate acalorado num país com uma das mais baixas taxas de doação de órgãos da Europa e um forte movimento pelos direitos dos animais.