Gala do Ano Novo Chinês de 2022 mostrou o espírito da nova era

A Gala da Festa de Primavera de 2022 da CCTV (Grupo de Media da China) decorreu na noite de segunda-feira (dia 31 de janeiro) numa atmosfera alegre e auspiciosa para o Ano Novo Chinês que se iniciou no dia seguinte.

Toda a Gala foi inovadora e cheia de emoção, com uma original tela esférica vertical de 720 graus instalada no local onde a emissão decorreu, com recurso a tecnologias virtuais (como XR e AR), proporcionando aos espetadores uma performance cultural de reflexão, arte e espetáculo.

Do início ao fim, a Gala recebeu a atenção generalizada do público e dos meios de comunicação no país e no estrangeiro. De acordo com estatísticas preliminares, às 24 horas do dia 31 de janeiro, a taxa média de audiência da Gala na transmissão em direto na TV atingiu os 21,93 %. As visualizações nas plataformas digitais atingiram o impressionante número de 4,9 mil milhões, bem superior ao alcançado em 2021.

Quanto à estreia da tela esférica vertical, atraiu 200 milhões de espetadores, mais de metade dos quais com menos de 30 anos. Essa emissão teve também 360 milhões de “likes” (gostos).

Mais de 600 meios de comunicação social de mais de 170 países e regiões (entre os quais os Estados Unidos, Canadá, França, Itália, Rússia, Japão, Brasil, Austrália, Índia, Emirados Árabes Unidos, Singapura e África do Sul) realizaram transmissões em direto e reportagens sobre a Gala. A audiência no estrangeiro superou os 35 milhões de visualizações, mais do dobro de 2021.

Canções, danças e outras manifestações culturais preencheram a Gala, num imponente e animado espetáculo alusivo a temas tão diversos como o centenário da fundação do Partido Comunista Chinês, a revitalização das zonas rurais da China, as preocupações ecológicas, os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim e a missão espacial chinesa.