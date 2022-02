Efemérides de 8 de Fevereiro (2022)

Foram encerradas há 20 anos, ainda sob o Governo de António Guterres (1995-2002), as comportas da barragem do Alqueva.





1725 Com a morte há 297 anos do imperador Pedro I (1672-1725), de quem esta antiga serva foi amante e mulher, Catarina I da Rússia (1684-1727) ascendeu ao trono por breves 2 anos.

1774 Foi criada há 248 anos a Fábrica de Camurças, Pelicas e Pergaminhos do Porto, importante instalação industrial da época.

1840 Almeida Garrett (1799-1854), político e dramaturgo liberal e romântico, proferiu há 182 anos na Câmara dos Deputados o célebre discurso do Porto Pireu, em defesa do pensamento liberal e do Governo (1839-41) do conde de Bonfim (1787-1862) e contra José Estêvão (1809-62), oposicionista de esquerda. Ele há liberalismos e liberalismos.

1888 A Cartilha Maternal de João de Deus (1830-96) foi reconhecida há 134 anos projeto de interesse para a Instrução Pública nacional pela Câmara dos Deputados, ainda no tempo de D. Luís (1839-89, a reinar desde 61), e é considerada ainda actualizada.

1917 Na Grande Guerra de 1914-18, as tropas portuguesas chegaram à zona de guerra de Thérouane, na Flandres francesa, há 105 anos.

1919 Teve lugar há 103 anos a primeira travessia aérea turística, Paris-Londres, com 12 passageiros, num avião com lugares adaptados.

1962 O navio escola Sagres (o Sagres III) foi incorporado há 60 anos na Marinha de Guerra nacional, depois de comprado ao Brasil, que por sua vez o adquirira aos EUA, o qual o tomara aos alemães na II Guerra.

1971 Estreia há 51 anos do índice de bolsa de valores americano NASDAQ.

1974 Confrontos ocorridos no Norte de Moçambique, em Janeiro, justificaram o lançamento do primeiro comunicado do Movimento dos Capitães, há 48 anos, na defesa da democracia e de uma solução política para a "questão ultramarina".

1991 Foi assinado há 31 anos o acordo de exploração do petróleo no Mar de Timor, Timor Gap, pelos governos da Austrália e da Indonésia – 10 anos antes da independência daquele território (embora fosse renovado em 2016 entre a Austrália e as novas autoridades timorenses).

2007 China e Moçambique assinaram há 15 anos vários acordos de cooperação, que prevêem o perdão da dívida de Maputo a Pequim, de cerca de 15,3 milhões de euros, e um crédito de 31 milhões de euros.

2017 A mulher acusada do duplo homicídio das filhas, de 19 meses e quatro anos, na praia da Giribita, Oeiras, em Fevereiro de 2016, foi há 5 anos condenada pelo Tribunal de Cascais a 25 anos de prisão efetiva.

2021 A África do Sul interrompeu há 1 ano o lançamento da vacina Oxford AstraZeneca COVID-19 depois que pesquisas sobre a variante sul-africana não mostraram proteção contra doenças leves e moderadas.