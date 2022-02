Crocodilo é libertado após passar cinco anos com um pneu preso ao pescoço

Um crocodilo selvagem, que ficou com um pneu durante mais de cinco anos preso no seu pescoço, na Indonésia, foi na segunda-feira passada resgatado, salvo e já voltou à natureza. O animal foi ajudado por moradores da província de Palu.

Trabalhadores de conservação têm tentado atrair o crocodilo de água salgada desde 2016, depois de residentes da cidade de Palu, na ilha de Sulawesi, terem visto o animal com um pneu pertencente a uma mota à volta do seu pescoço. Mas foi um residente local que acabou se encontrar com o réptil de 5,2 metros de comprimento - visto regularmente a apanhar sol no rio Palu no centro de Sulawesi - na segunda-feira passada.

Tili, um vendedor de aves de 34 anos de idade, usou frango como isco e cordas para apanhar o animal. "Eu só queria ajudar, detesto ver animais presos e a sofrer", disse. As suas duas primeiras tentativas para salvar o animal falharam porque as cordas não eram suficientemente fortes para enfrentar o seu peso, contou, ao The Guradian. Depois, acabou por utilizar cordas feitas para puxar barcos."O crocodilo era incrivelmente pesado, todos estavam a suar e a ficar muito cansados". O animal foi libertado de volta à água após o salvamento.

Os conservacionistas acreditam que alguém pode ter colocado deliberadamente o pneu à volta do pescoço do crocodilo, numa tentativa falhada de o apanhar como animal de estimação.