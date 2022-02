Darwin faz a reviravolta e lança Benfica de novo para as vitórias no Estádio da Luz

Depois de perder frente ao Gil Vicente no Estádio da Luz, o Benfica regressa às vitórias em 'casa' contra o Santa Clara, ao vencer, este sábado, os açorianos por 2-1, numa partida a contar para 22.ª jornada do campeonato.

Com o onze inicial igual ao da última partida frente ao Tondela na jornada anterior, as 'águias' de Nélson Veríssimo chegaram ao intervalo em desvantagem, com um golo de Mohebi, aos 21', e precisaram de correr atrás do prejuízo para dar a volta ao resultado na segunda parte.

Os 'encarnados' igualaram o encontro, com um penálti convertido pelo avançado Darwin Núñez, aos 60'. E para selar o resultado, logo as 62', Darwin fez o segundo para o Benfica, sendo mais uma vez o salvador das 'águias'.

Mesmo com as 'águias' a passar por alguma instabilidade, Darwin mantém como melhor marcador da Liga Bwin, com 16 golos assinados por si na competição nacional.

Feitas as contas, o Benfica aproveita-se do empate entre os dois rivais - FC Porto e Sporting - para se aproximar do segundo lugar, conquistado neste momento pelos 'leões'. Os 'encarnados' têm agora 50 pontos e estão a quatro do Sporting e 10 do FC Porto. Já o Santa Clara está a meio da tabela classificativa, no 10.º lugar com 24 pontos.