Campanha de sensibilização. "Ao volante o telemóvel pode esperar"

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) vão lançar esta terça-feira, 15 de fevereiro, a campanha de segurança rodoviária "ao volante, o telemóvel pode esperar", inserida no Plano Nacional de Fisclização de 2022.

A campanha vai decorrer entre os dias 15 e 22 de fevereiro e tem como objetivo alertar os condutores para as consequências do uso do telemóvel durante a condução. De acordo com um comunicado conjunto enviado às redações, "em 2021 foram detetadas 24.306 infrações relativas ao manuseamento do telemóvel durante a condução, o que representa um aumento de 5,5% relativamente ao ano anterior".

Segundo as autoridades, "a utilização do telemóvel durante a condução aumenta em quatro vezes a probabilidade de ter um acidente, causando um aumento no tempo de reação aos imprevistos".

A camapnha vai integrar ações de sensibilização da ANSR e operações de fiscalização da GNR e da PSP, nomeadamente em Lisboa, Brangança, Guimarães, Vila Pouca de Aguiar e Cova da Piedade.