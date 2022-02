Efemérides de 15 de Fevereiro (2022)

Em 1931, teve início há 91 anos a publicação (clandestina até 25 de Abril de 1974) do jornal Avante!, órgão oficial do PCP.





1783 Portugal reconheceu há 239 anos a independência dos EUA, num Governo de D. Maria I e regência de D. João VI, antecipando-se com a França e a Holanda à sua velha aliada e anterior potência colonial daquele território, a Inglaterra.

1898 Afundou-se há 124 anos por uma explosão então mal atribuída a Espanha, ao largo de Cuba (onde estava para defender os interesses norte-americanos na luta desta ilha pela independência), o couraçado norte-americano Maine, desencadeando a guerra hispano-americana daquele ano (que levou à independência de territórios espanhóis como Cuba e as Filipinas).

1911 O Governo português criou há 111 anos a 1ª Comissão para o Estudo da Reforma da Ortografia, cujo trabalho provocou acesa polémica, sobretudo no Brasil.

1922 Teve lugar há 100 anos a primeira sessão do Tribunal Permanente de Justiça Internacional, precursor do Tribunal Penal Internacional, sempre em Haia.

1941 O território português foi varrido há 81 anos por um ciclone que provocou 78 mortos e centenas de feridos em todo o país.

1971 O Reino Unido adoptou há 51 anos o sistema monetário decimal, no tempo do Executivo conservador de Edward Heath (1970-74) – mas continuam a predominar ali muitas medidas do chamado ‘sistema imperial’.

1986 Assassínio há 36 anos do diretor-geral dos Serviços Prisionais, Gaspar Castelo Branco (n.1933), o mais mediático dos 13 assassínios do grupo terrorista de extrema esquerda FP-25.

1989 O exército soviético deixou Cabul derrotado, há 33 anos, depois de ocupar nove anos o Afeganistão.

2010 Os ministros das Finanças da Zona Euro escolheram há 12 anos (no tempo de José Sócrates) o ex-líder socialista Vítor Constâncio (n.1943), então governador do Banco de Portugal, para vice-presidente do Banco Central Europeu.

2011 Iniciou-se há 11 anos, no âmbito da chamada Primavera Árabe (revolta inspirada pelos acontecimentos de então na Tunísia e no Egipto), uma rebelião sem precedentes na Líbia contra o regime de Muammar Kadhafi (1942-2011, e no Poder desde 69).

2018 A nova presidente socialista da Câmara de Almada afirmou há 3 anos que a autarquia estava a pagar 200 mil euros por ano pelo arrendamento de uma quinta que nunca utilizou, questionando o anterior executivo por suspeitas de “gestão danosa”.

2021 A nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala tornou-se há 1 ano a primeira mulher e primeira africana a liderar a Organização Mundial do Comércio.