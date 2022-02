Porquê Agora?

1. O autor destas declarações, Mamadou Ba, é membro do Grupo de Trabalho para a Prevenção e o Combate ao Racismo e à Discriminação, nomeado em 2021 pela Presidência do Conselho de Ministros.

E, além disso, classificou os deputados do Chega e da IL eleitos nas últimas legislativas como «vinte assumidos camuflados [assumidos ou camuflados?!] fascistas-racistas-neoliberais».

O caso pode ser tratado como um insulto de «alguém que busca ter protagonismo dizendo umas parvoíces», como afirmou o deputado liberal Carlos Guimarães Pinto*. Isto é, assobiar para o lado, como assobiaram sempre a PGR, o Governo, a AR, e o PR em insultos e provocações anteriores do contumaz racista. Só não assobiam, claro, quando se trata (ou inventa) ser um ‘branco’ a incorrer em barbárie idêntica (ocorre-me o caso de André Ventura, julgado e condenado por algo muito menos grave, suponho).

Ou pode ser tratado, pelo contrário, como sugere a afirmação contrastante do ex-deputado socialista Ascenso Simões: «Há limites para tudo. Os representantes do povo devem ser respeitados por toda a gente».

2. O mais grave não é «11 suínos na AR», mas o resto: «A luta não será na AR, mas na rua! Preparem-se!». Resto que, nos objetivos e nos efeitos, pretenderia ser idêntico a um atentado bombista. As palavras podem ser a arma mais temível. Num país civilizado não são gratuitas e devem responsabilizar quem as profere. Mamadou Ba insultou a AR, instituição-mestra da República. As suas palavras não podem ser descartadas como mais uma das suas ‘metáforas’. Contumaz, MB é um perigo antes de mais (e sobretudo) para os nossos compatriotas africanos, os que mais sofreriam com os danos de tais provocações se elas produzissem o efeito que pareciam pretender. Num país europeu é um puro caso de polícia. Veremos o que irá passar-se.

3. Esquecendo a selvajaria das palavras, é relevante perguntar: por que razão terão sido ditas agora? Tudo indica que os brancos que julgam comandá-lo tenham querido fazer um teste e criar um primeiro embaraço pós-geringonça a António Costa. Com a nova maioria absoluta, terá MB as costas tão quentes como tinha quando AC o escolheu para o tal Grupo de Trabalho… de invenção de racismos? Quanto a mim, duvido que tenha. E, se não tiver, será mais uma vez - como foi outrora - ‘o preto’ a pagar. Neste caso, o ensaio para aquilo que os senhores brancos preparam.

* Receio que o ‘assobio para o lado’ do senhor deputado liberal anuncie um problema para o país mais grave e difícil de resolver do que o do senhor Mamadou Ba - que é, repito, um simples caso de polícia.