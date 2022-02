Zoë Kravitz fala abertamente sobre vida amorosa

Zoë Kravitz falou abertamente sobre a sua vida amorosa. A atriz, de 33 anos, abriu o livro sobre o divórcio recente de Karl Glusman e acabou por falar sobre Channing Tatum, com quem começou a namorar.

Em entrevista à revista Elle, Kravitz começou por falar do ex-marido, a quem teceu múltiplos elogios. A atriz começou a namorar com Glusman em 2016, casaram-se em 2019 e foi no ano passado que acabaram por se divorciar.

“O Karl é um ser humano incrível. Isto é realmente menos sobre ele e mais sobre eu conseguir responder a perguntas sobre quem sou e ainda continuar a descobrir quem sou. Essa é a jornada em que agora estou”, disse a atriz ao comentar o divórcio.

Já sobre os rumores acerca do seu romance com o ator Chaning Tatum, com quem tem sido vista em público frequentemente, Zoë Kravitz foi breve, mas clara: “Estou feliz”.

“Sinto-me otimista em relação à vida e acho que isso [o amor] vem de mãos dadas. Todos os relacionamentos – as minhas amizades, as minhas relações românticas, a minha família. Às vezes não conseguimos estar presentes e tudo bem, desde que saibamos comunicar que amamos essas pessoas”, completou.