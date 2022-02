Fase de instrução do caso BES adiada

A fase de instrução do julgamento ao caso BES foi adiada para 29 de março devido a problemas de saúde juiz, avança a CNN.

Sublinhe-se que a primeira sessão da fase de instrução do processo principal do BES/GES estava agendada para esta segunda-feira às 14h00, no Tribunal Central de Instrução Criminal, com o juiz Ivo Rosa. Iam começar por ser recolhidas as declarações de assistentes e testemunhas. Amanhã, terça-feira, eram ouvidos os primeiros quatro arguidos.

Recorde-se que entre os 30 arguidos - 23 pessoas singulares e sete empresas - está Ricardo Salgado. O antigo presidente do Grupo Espírito Santo (GES) está acusado de 65 crimes, nomeadamente associação criminosa, burla qualificada, corrupção ativa, branqueamento de capitais, falsificação de documento, infidelidade e manipulação de mercado.

O processo principal integra 242 inquéritos e mais de 300 queixas. A acusação do Ministério Público indica que a queda do GES terá causado prejuízos que ascendem a mais de 11,8 mil milhões de euros.