Duas pinturas valiosas de Edgar Degas foram roubadas na Galiza

A secção do Património da Polícia Judiciária da Guarda Civil de Pontevedra, em Espanha, investiga o desaparecimento de duas valiosas pinturas do pintor francês Edgar Degas num chalé em Nigrán.

Fontes do instituto armado confirmaram à EFE, que a investigação teve início na sequência da denúncia apresentada no posto de Baiona pelo próprio proprietário das obras.

A residência de onde ambas as pinturas terão desaparecido situa-se em Monteferro, uma zona de moradias exclusivas dessa localidade turística. As duas pinturas desapareceram da casa de um homem enquanto este estava de viagem.

O pintor e escultor Edgar Degas (1934-1917) é considerado um dos pais do Impressionismo e suas obras, algumas das quais chegam a preços de milhões de euros nas mais prestigiadas casas de leilão do mundo, estão entre as mais procuradas por colecionadores.