Palmeiras segura empate na primeira mão da Supertaça sul-americana

O Palmeiras reavivou a esperança na Supertaça sul-americana, ao conquistar o empate quando já passavam 7 minutos do tempo regulamentar, no reduto do Athletico Paranaense.

No jogo relativo à primeira mão da Supertaça sul-americana, em que o Palmeiras enfrentou o Athletico Paranaense, foi o emblema da casa que se colocou primeiro em vantagem, aos 19 minutos, com um golo assinado por David Terans. Siqueira, aos 28, atingiu o empate no marcador.

Ainda assim, aos 76 minutos, o Palmeiras voltava a estar em desvantagem, quando Marlos recuperou a vantagem no marcador para o Athletico. Tudo pintava bem para os anfitriões, mas, afinal de contas, o jogo só acaba quando se ouve o apito final.

Marcinho fez falta sobre Wesley, dentro da grande área, cedendo uma grande penalidade que o ‘verdão’ não despediçou. Aos 90+7 minutos, Raphael Cavalcante cumpriu a missão e atingiu o empate no marcador.

A segunda mão da Supertaça sul-americana joga-se na próxima quarta-feira, 2 de março, no estádio Allianz Park, em São Paulo, a partir das 21:30 locais (00:30 de 03 de março em Lisboa).