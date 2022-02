Repetição da eleição na Europa leva partidos a fazer campanha

Os partidos estão a planear ações de campanha para a repetição das eleições legislativas no círculo da Europa, com uma aposta nas redes sociais e também deslocações de alguns líderes, apesar de o mapa calendário referente à repetição do ato eleitoral não prever novo período de campanha eleitoral.

No caso do PS, fonte oficial do partido indicou à Lusa que “haverá iniciativas de campanha”, mas sem adiantar pormenores.

Já o presidente do PSD, Rui Rio, deverá deslocar-se a Londres e a Paris entre sexta-feira e domingo, devendo encontrar-se com a comunidade portuguesa em ambas as cidades.

Também o BE irá apelar ao voto, mas apostando nas redes sociais e propondo a promoção de debates, tanto nos órgãos de comunicação social das comunidades como nos nacionais.

O presidente do Chega já tinha anunciado, logo após ser conhecida a decisão de repetição do ato eleitoral, a intenção de visitar alguns países com comunidades portuguesas, com deslocações planeadas nas próximas semanas, a Espanha, Suíça, Bélgica, Luxemburgo, França e Reino Unido.

Quanto à CDU, “levará a cabo uma ação de contacto e esclarecimento sobre as razões de voto junto das comunidades portuguesas na Europa, seja através das intervenções dos seus candidatos e ativistas, seja através da presença da CDU na internet”, adiantou fonte oficial à Lusa.

O CDS-PP quer dar a conhecer a sua cabeça de lista, Francisca Sampaio, o que “poderá implicar uma deslocação de dirigentes nacionais a Bruxelas”, mas não será o presidente demissionário, Francisco Rodrigues dos Santos, adiantou o secretário-geral adjunto dos centristas João Pinto de Campelos.

A IL irá desenvolver ações em formato virtual e em alguns locais junto das comunidades. O PAN e o Livre também vão optar pelos canais digitais.