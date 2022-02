São Petersburgo lamenta perda da final da Liga dos Campeões

A final da Liga dos Campeões desta temporada vai acontecer, afinal, em Paris, França, e não em São Petersburgo, na Rússia, como estava previsto. O comité organizador do evento emitiu um comunicado a lamentar a troca. "O comité organizador e as autoridades da cidade estavam prontos para esta grande festa do futebol ao mais alto nível para dezenas de milhares de fãs de todo o mundo", referiu a entidade, explicando: "Os preparativos para a final estavam em andamento, todas as questões de infraestrutura e organização estavam prontas. A Rússia provou ser um organizador impecável de gigantescos eventos desportivos internacionais e um parceiro confiável para federações mundiais. Durante vários anos de preparação para a final da Liga dos Campeões, atendemos a todas as exigências e desejos da UEFA."

É a terceira vez consecutiva que a final da Champions se vê obrigada a mudar de palco: em 2020 e 2021 acabaram por ser relocadas para Lisboa e para o Porto, respetivamente, devido à pandemia da covid-19. Agora, a mudança surge após forças militares da Rússia terem invadido a Ucrânia, na madrugada de quinta-feira, criando um clima de guerra no continente Europeu.

A reação do comité organizador seguiu-se à do próprio Kremlin, que considerou "lamentável" adecisão da UEFA, até porque São Petersburgo "poderia ter oferecido condições ideais para a realização de um festival de futebol".

Para além da mudança do palco da final da Liga dos Campeões, a UEFA decidiu também que os clubes e as seleções nacionais da Rússia e da Ucrânia terão de disputar os seus jogos em casa em campos neutros, até novas indicações.