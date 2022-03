Efemérides de 1 de Março (2022)

1290 D. Dinis criou há 732 anos os Estudos Gerais, em Lisboa – e a primeira escola universitária do país, a futura Universidade de Coimbra, que será confirmada a 9 de agosto pelo Papa Nicolau IV (1227-92, entronizado em 88).

1896 O físico francês Henri Becquerel (1852-1908) descobriu há 126 anos a radioactividade.

1925 Começaram há 97 anos as primeiras emissões regulares de rádio em Portugal, por iniciativa do comerciante e industrial, depois comendador, o lisboeta Abílio Nunes dos Santos Júnior (1892-1970).

1946 O MUD-Movimento de Unidade Democrática de oposição ao salazarismo reclamou há 76 anos um inquérito sobre a situação dos presos políticos, num comunicado assinado por Norton de Matos, Azevedo Gomes, Bento de Jesus Caraça e António Sérgio.

1948 O Governo da Ditadura tornou pública há 74 anos a ilegalização do MUD, um ano depois de promulgada a decisão, tendo a espera servido para a reunião de "provas" contra o movimento.

1977 O I Governo Constitucional do pós 25 de Abril, chefiado por Mário Soares, criou há 45 anos um cabaz de compras, numa tentativa de controlo da inflação.

2007 O livro Orgulho e Preconceito, da escritora inglesa Jane Austen (1775-1817), foi eleito há 15 anos o melhor romance de sempre pelos leitores britânicos.

2017 Foi libertada há 5 anos a ex-agente da CIA Sabrina de Sousa, envolvida no rapto do egípcio e radical islâmico Abu Omar, em 2003, em Milão, por decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, após o perdão de um ano na pena concedido pelo Presidente italiano, Sergio Mattarella.

2018 Depois de muito criticada a nova taxa turística de Lisboa, ela começou a ser adoptada por municípios de outras filiações, sendo aplicada há 4 anos, a todos os hóspedes com idade superior a 13 anos, na cidade do Porto.

2021 O ex-Presidente francês Nicholas Sarkozy foi condenado há 1 ano a 3 de prisão, por tentar subornar um juiz.