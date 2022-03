FC Porto vence Sporting e lidera meia-final da Taça de Portugal

O FC Porto viajou até ao Estádio José Alvalade, em Lisboa, e saiu da capital com uma vitória na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, frente ao Sporting CP, esta quarta-feira.

Num jogo morno durante a sua primeira metade, a equipa da casa colocou-se em vantagem no início da segunda parte, com um golo de Sarabia aos 49 minutos.

De seguida, no entanto, Taremi igualou o marcador e, cinco minutos depois, o internacional iraniano assistiu Evanilson, que fez o 2-1.

O resultado manteve-se até ao fim do tempo regulamentar, garantido aos ‘dragões’ a liderança da meia-final, cuja segunda mão se joga a 20 de abril, no Estádio do Dragão, no Porto.