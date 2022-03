Ao contrário do que dizem e pensam alguns, o povo e o exército russos são corresponsáveis pela barbárie de Moscovo, quer por manter Putin no Poder com elevadas taxas de aprovação (talvez isto esteja a mudar), quer por não questionar o óbvio e tentar informar-se na Net.





É exactamente isso: guerra é guerra.

Segundo as notícias, alguns aparelhos aéreos russos sobrevoaram o espaço aéreo de inimigos seus (será que Putin sabe quem são os seus inimigos pessoais? Já nem falo da Rússia ou Moscovo...). Terá sido incompetência dos pilotos, ou Putin estava a medir as possibilidades de conflito? Já se viu que o apaziguamento (as saudades que deve ter deixado a D. Manuel II), com ditadorzitos de segunda (e basta olhar para ele para o pressentir, quando apesar de todos estes anos em contacto com o Protocolo ainda não aprendeu a sentar-se e a resguardar as pernas), sem noção da realidade (na sua retórica pouco ocidental e muito arabizada o PR ucraniano é que será o nazi que todos vêem em Putin, apesar de judeu), o melhor é aproveitar o clima e ir mesmo para a guerra com ele. Já chega de o ouvir ameaçar o Mundo. Quanto mais tarde pior. E será possível deixá-lo para ali, a maçar todo o Mundo democrático e anti-nazi, quando ele não consegue perceber ser o tal nazi. Nunca é demais dizer que quanto mais tarde pior. Os apaziguamentos nunca funcionaram com gente desta (basta ouvir-lhe a retórica, mesmo a do porta-voz da Defesa (no caso ataque) de Moscovo, normalmente própria dos fracos.

Porque, ao contrário do que dizem e pensam alguns, o povo e o exército russos são corresponsáveis pela barbárie de Moscovo, quer por manter Putin no Poder com elevadas taxas de aprovação (talvez isto esteja a mudar), quer por não questionar o óbvio e tentar informar-se na Net. Quanto aos soldados, há muito que os vemos reprimir qualquer tentativa de liberdade, e morrerem por isso, sem se interrogarem. São uma espécie de PCPs. Além disso, não se nota ainda nenhuma revolta geral contra a prisão dos que se têm manifestado contra a Guerra.