Efemérides de 8 de Março (2022)

1975 A ONU declarou esta data Dia Internacional da Mulher há 47 anos, por nesse mesmo dia em 1857, as mulheres fizerem uma manifestação e uma luta em Nova Iorque no sector têxtil pelos seus direitos (duramente reprimidas, acabaram por morrer queimadas na fábrica cerca de 130 mulheres); uns anos depois, a 8 de Março de 1909 operárias de Nova Iorque fazem nova greve; em 1910, na Dinamarca, sugeriu-se a celebração da data, que a Internacional Socialista proclamou nesse ano; na Rússia, onde as mulheres podem ser espancadas impunemente pelos maridos, embora a greve das tecelãs de 1917 tenha sido considerada prenúncio da Revolução Comunista, a data é feriado desde 1913.





1500 A armada de Pedro Álvares Cabral (1467-1520) largou há 522 anos do Tejo, rumo ao Brasil, onde chegou a 22 de Abril seguinte.

1808 Desembarcou há 214 anos na cidade do Rio de Janeiro a Família Real portuguesa e a sua corte, encabeçada pela Rainha D. Maria I e pelo Regente e futuro Rei D. João VI.

1914 O poeta Fernando Pessoa (1888-1935) criou há 108 anos o heterónimo Alberto Caeiro e começou a escrever O Guardador de Rebanhos.

1927 A Direção-Geral de Segurança Pública foi criada há 95 anos, pela Ditadura Nacional, ainda antes do Governo de Salazar (que só iniciaria funções de presidente do Conselho em 32).

1950 A URSS anunciou há 72 anos a posse da bomba atómica (com que Putin agora ameaça tudo e todos), que já fora usada pelos EUA no Japão (Hiroshima e Nagasaki) no final da II Guerra.

1954 Concluiu-se há 68 anos a construção da primeira guitarra eléctrica Fender Stratocaster, da autoria de Leo Fender (1909-91), uma das mais famosas da história.

1971 A ARA-Ação Revolucionária Armada, braço armado do PCP, atacou há 51 anos a Base Aérea de Tancos, e destruiu ali a frota de helicópteros e alguns aviões de treino.

1974 O diário francês Le Monde publicou há 48 anos (uma semana antes do 16 de Março), com destaque, o texto de opinião de Mário Soares, no qual o líder do PS, no exílio, afirmava que «a guerra (colonial) perde-se na Metrópole».

2007 Portugal (José Sócrates) e Espanha (Rodriguez-Zapatero) assinaram há 15 anos vários acordos bilaterais para concretizar o mercado ibérico de eletricidade - o Mibel.

2013 Nicolás Maduro prestou há 9 anos juramento como Presidente da Venezuela (pretendendo claramente eternizar-se no cargo) após Hugo Chávez morrer.

2021 A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse há 1 ano que a pandemia de COVID-9 teve um efeito "extremamente injusto" na renda e nas oportunidades econômicas das mulheres.