Insolvências diminuem 2,6% em fevereiro

Já as constituições de novas empresas cresceram 30,7%.





Fevereiro registou uma diminuição nas insolvências, com 412 empresas insolventes, menos 11 que no período homólogo de 2021 (-2,6%).

Os dados são da Iberinform que acrescenta que o valor acumulado “apresenta-se, contudo, superior tanto a 2019 e 2020 como a 2021, com mais 18 insolvências que no ano passado, o que traduz um aumento de 2,1%”.

Os distritos de Lisboa e do Porto são os que apresentam o maior número de insolvências: 228 e 202, respetivamente. Face a 2021, verifica-se um aumento de 18,1% na capital e uma diminuição de 9,8% na cidade invicta que é, aliás, o único distrito com um decréscimo que não ultrapassa a barreira dos dois dígitos.

Já as constituições evoluíram de 3087 empresas em fevereiro de 2021 para 4035 em 2022, mais 948 novas empresas em termos homólogos (+30,7%).

A Iberinform acrescenta ainda que, no acumulado, verifica-se um acréscimo de 33,3% face a 2021, com 8724 novas empresas criadas desde o arranque deste ano.

O número mais significativo de constituições verifica-se em Lisboa, com 2829 novas empresas (+56,8%), e no Porto com 1466 (+15,6%).