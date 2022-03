Mattos Chaves apresenta candidatura à liderança do CDS no próximo dia 18

O vogal da Comissão Política Nacional do CDS vai disputar a liderança dos centristas com o eurodeputado Nuno Melo, o único que formalizou até agora uma candidatura.





Miguel Mattos Chaves vai apresentar a sua candidatura à presidência do CDS na sexta-feira, dia 18 de março, na sede nacional do partido, no Largo do Caldas, em Lisboa.

Em declarações ao i, na segunda-feira, Mattos Chaves adiantou que tem vindo a colher apoios "sobretudo das bases" do partido, mas garante que também dirigentes distritais e concelhios já lhe manifestaram apoio.

Depois da pesada derrota eleitoral nas legislativas, que deixou o CDS-PP fora do Parlamento pela primeira vez na sua história, o centrista defende que está em agora em causa uma "refundação" do partido.

O congresso que vai decidir a sucessão de Francisco Rodrigues dos Santos está marcado para 2 e 3 de abril.