Doação de Leonardo DiCaprio à Ucrânia é falsa, mas ator não ficou indiferente à guerra

Lonardo DiCaprio fez no início desta semana alegadamente uma doação milionária para ajudar a Ucrânia numa época de guerra que não parece ter fim. A imprensa internacional escrevia que o ator tinha raízes familiares com o país.

Mas a história não é bem esta. O valor inicialmente avançado - de 10 milhões de dólares, cerca de 9,18 milhões de euros - não corresponde à verdade. Leonardo Dicaprio teria enviado este montante para o Fundo Internacional de Visegrad, mas a fundação já veio desmentir. As informações são avançadas em anonimato por uma fonte próxima do artista, assegura o site da ABC News.

"[...] Alguns meios de comunicação informaram hoje que o Fundo Internacional de Visegrad anunciou uma doação de 10 milhões de dólares de um famoso ator americano para ajudar a Ucrânia. Por favor, esteja atento às suas fontes, siga jornalistas e meios de comunicação confiáveis ​​e não espalhe notícias falsas", pode ler-se na partilha.

Mas calma. Ainda que as informações que andaram a ser partilhadas sejam falsas, o ator, que vive no Leste Europeu, não ficou indiferente à invasão russa. Segundo o ABC News, terá feito várias doações para grupos humanitários. O valor das mesmas. no entanto, não será divulgado.