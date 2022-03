Benfica tropeça na corrida para o segundo lugar ao empatar com Vizela no Estádio da Luz

O Benfica empatou, esta sexta-feira, frente ao Vizela, num encontro a contar para a 26.ª jornada da Liga Bwin, no Estádio da Luz.

Mesmo com a viagem até a Amesterdão para o jogo da Liga dos Campeões frente ao Ajax, na terça-feira, o treinador Nélson Veríssimo decidiu utilizar maior parte dos seus principais ativos para esta partida. Um dos quais, o marroquino Adel Taarabt, uma das mais recentes escolhas para onze inicial do técnico das 'águias', que viu cartão vermelho, logo aos 6', limitando os 'encarnados'.

Ainda assim, não foi a saída precoce de Taarabt que fizesse com que o Benfica deitasse a toalha ao chão, conseguindo chegar ao intervalo sem sofrer, mas também sem vantagem sobre o adversário vizelense. De notar também que na primeira parte, as 'águias' pediram dois pênaltis, que foram negados pelo árbitro Manuel Oliveira.

Porém, foi o conjunto comandado por Álvaro Pacheco que abriu o marcador, com o golo de Cassiano, aos 65'. Mesmo com dez elementos dentro de campo, o Benfica conseguiu igualar a partida, dez minutos depois, com a ajuda do jovem Henrique Araújo, que estava apenas há um minuto a participar no encontro.

Até ao final da partida, que atingiu os 100 minutos, com o tempo de compensação, ambas as equipas tentaram distanciar-se no marcador, ao contribuírem para várias oportunidades de golo, no entanto, nenhuma foi concretizada com sucesso.

Desta forma, o Benfica afasta-se do segundo lugar, detido pelo Sporting, somando apenas mais um ponto. Está agora com 58 pontos, no terceiro lugar. Já o Vizela aproveita a visita à luz para adicionar mais um ponto, distanciando-se dos últimos lugares: posiciona-se no 14.º lugar, com 25 pontos na tabela classificativa.