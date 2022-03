Zelensky diz que há uma abordagem diferente de Moscovo nas conversações

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, congratulou-se, este sábado, com o facto de Moscovo parecer ter uma abordagem "fundamentalmente diferente" nas conversações com Kiev, sublinhando mesmo que a Rússia deixou de "fazer só ultimatos".

Zelensky, que falava numa conferência de imprensa em Kiev, admitiu mesmo estar "contente por ter um sinal da Rússia".

"Começámos a falar", disse o Presidente ucraniano, e Moscovo "não faz apenas ultimatos", o que constitui "uma abordagem fundamentalmente diferente", acrescentou.

Ainda na mesma conferência de imprensa, Zelensky revelou que cerca de 1.300 militares ucranianos foram mortos desde o início da ofensiva militar de Moscovo e que a parte russa perdeu 12 mil soldados.

Sublinhe-se que esta é a primeira vez desde o início do conflito, no passado dia 24 de fevereiro, que as autoridades ucranianas divulgam um balanço das suas baixas.

Do lado oposto, o exército russo adiantou a 2 de março que perdera cerca de 500 militares, um balanço que não foi atualizado desde então.