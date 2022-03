Ainda não é desta que Rainha Isabel irá conhecer a sua bisneta

Está entornado o caldo. O Príncipe Harry avisou a Rainha Isabel apenas 15 minutos antes de declarar publicamente de que iria faltar à cerimónia do seu avô, escreve o The Sun, que cita fontes oficiais.

Recorde-se que Harry confirmou na sexta-feira passada que iria faltar às cerimónias fúnebres do Príncipe Filipe, Duque de Edimburgo, que faleceu a 9 de Abril de 2021, aos 99 anos de idade.

O Príncipe, no entanto, quis justificar a sua decisão: a segurança. Harry tem insistido na segurança e no bem estar da sua família durante qualquer visita que faça ao Reino Unido.

"O Duque [de Sussex] não regressará ao Reino Unido em finais de Março, mas espera visitar a sua avó o mais depressa possível", diz a declaração.

Príncipe Harry, Meghan Markle, a sua mulher, e os seus dois filhos vivem na Califórnia, EUA. O segundo rebento de Harry e Meghan, a Lilibet, nasceu no dia 4 de junho de 2021. Com a recusa do príncipe de querer viajar para o Reino Unido, e encontro com a Rainha e a sua bisneta são agora cada vez mais escassas, dizem as mesmas fontes ao jornal.

As opiniões públicas sobre a decisão variam. "Ele desdenhou o Duque de Edimburgo, mas está realmente a desdenhar a Rainha", disse a biógrafa de Harry, Angela Levin, citada pela Page Six. "Ele irá provavelmente usar esta mesma desculpa para tentar sair das celebrações do Jubileu de Platina", antecipa. Levin explica ainda que a decisão do Príncipe é fica ainda mais polémica, tendo em consideração de que a Rainha está de luto pela perda do marido.

Note-se que a rainha Isabel II não assistirá ao serviço religioso com que se assinala o Dia da Commonwealth, que se realiza esta segunda-feira e que decorre na Abadia de Westminster.

Esperava-se que a monarca participasse neste evento para a realeza britânica. No entanto, terá pedido ao filho mais velho, o príncipe Carlos, que a representasse, num evento onde também estarão presentes, entre outros, a duquesa da Cornualha e os duques de Cambridge, sendo quase uma reunião de família.

A decisão, diz a imprensa internacional, está relacionada com os problemas de mobilidade que a própria assumiu ter recentemente.