Kanye West acusa Kim Kardashian de não o deixar ver os filhos

O ex-casal continua em volta de polémicas. Kanye West afirma que os horários dos seus filhos estão a ser "alterados no último minuto", numa tentativa de Kim Kardashian e o seu novo namorado, Pete Davidson, para afastarem o cantor das crianças.

"Os meus filhos não foram autorizados a ir ao serviço de domingo e há várias vezes em que os horários foram alterados no último minuto, o que me alienou como pai, o que é ilegal graças a Deus", escreveu o rapper, 44 anos, através da sua conta do Instagram, na segunda-feira à noite. "A minha família foi desfeita", acrescentou Kanye West. "O meu nome foi arrastado e largado".

O ícone do hip-hop, contudo, não está apenas chateado com Kim Kardashian. "O namorado [de Kim] tem tentado brincar comigo. Fui chamado de perseguidor. Há tentativas de me acender a gás. Ele chamou de pessoa 'legalmente solteira' a minha ex-esposa," continuou West, citando uma troca de texto com Davidson, 28 anos, que se tornou pública este fim de semana.

Assim, Kanye West alegou que Kardashian achou "engraçado" tentar "levá-lo [a ele] ao limite", exibindo o seu romance com Davidson. "Mas eu não os deixei", contou o rapper. "Vocês não podem julgar o meu estado de bem estar com base no tempo que deixo uma publicação no Instagram ou que uso a minha plataforma para garantir que me mantenho consistente na vida dos meus filhos".

Mas a história parece não ser bem assim, segundo diz a ex-mulher de West. Esta terça-feira, Kardashian pediu para que os rumores de que ela não deixa o pai ver o filhos parassem.

"Por favor, para com esta narrativa, ainda esta manhã estavas aqui para ir buscar as crianças à escola", comentou ainda a fundadora da Skims, numa publicação de West que apresenta uma foto da mochila de North, uma das filhas, decorada com os rostos do ex-casal e um alienígena.

"Isto estava na mochila das minhas filhas quando me foi permitido vê-la na semana passada", escreveu West. "É por isso que me esforço tanto pela minha família, que estou empenhado para proteger a minha família a todo o custo."

O rapper disse que acredita que Kardashian e Davidson são “peões num um jogo maior” e até pediu a Deus que os perdoasse.