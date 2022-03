Alexandre Fonseca assume funções de co-CEO da Altice Europa e passa presidência para Ana Figueiredo

Alexandre Fonseca vai assumir o cargo de co-CEO na Altice Europe, a partir de 2 de abril, e passará as funções da presidência executiva da Altice Portugal para Ana Figueiredo.

A saída do então Presidente Executivo da Altice Portugal remete Alexandre Fonseca para "um novo cargo na estrutura do Grupo, onde coordenará as operações de diferentes países, assumindo as funções de Co-CEO e responsável pelas Operações do Grupo, nomeadamente na Altice Europe", acumulando ainda o cargo de Chairman (Presidente do Conselho de Administração) da Altice Portugal, indica a empresa em comunicado, ao qual o Nascer do Sol teve acesso.

"Esta nova estrutura de gestão, contará, para além de Alexandre Fonseca, com Malo Corbin como Co-CEO responsável pelas Finanças e M&A e ainda com David Drahi como Co-CEO e responsável pelo Desenvolvimento e Tecnologia", anuncia ainda a Altice.

Ana Figueiredo vai substituir as atuais funções de CEO de operação da Altice Portugal, sendo que, até à data, exercia as funções de CEO na Altice Dominicana (operações da Altice na Republica Dominicana).

A próxima CEO "é licenciada em Administração e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) e com um MBA pela Universidade Católica e Nova Business School (Lisbon MBA) e é quadro do grupo Altice e da ex-Portugal Telecom há mais de 18 anos", sublinha o comunicado.

"Importa também referir que esta aposta por parte dos fundadores do Grupo Altice, Patrick Drahi e Armando Pereira, pretende dar continuidade à dinâmica, prestígio e liderança já consolidadas na operação Portuguesa, bem como robustecer esta mesma estratégia nas restantes geografias mundiais onde o grupo opera", nota a empresa.

A tomada de posse para as novas funções acontece no dia 2 de abril, "bem como os restantes elementos da Comissão Executiva, que se mantêm em exercício de funções".

Alexandre Fonseca pertence ao grupo Altice desde 2012. Entre junho de 2015 e novembro de 2017, foi chief technology officer (CTO), tendo assumido a presidência da Altice Portugal em novembro desse ano.