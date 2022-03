Autarcas de Aveiro participam em viagem das Arábias

A Expo Dubai 2020 decorre até ao fim deste mês, e os 11 presidentes de Câmara que compõem a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) ainda tiveram oportunidade de visitar o evento internacional - com foco no Pavilhão de Portugal - antes de terminar. Entre 19 e 22 de março, estes autarcas estiveram nos Emirados Árabes Unidos para representar a região de Aveiro e promover o país, entre outras divertidas atividades. Uma viagem para “estreitar laços de amizade e relação internacional com países e regiões amigas dos municípios aveirenses, ao mesmo tempo que visa conhecer algumas das melhores políticas públicas ao nível do turismo e da cultura, bem como da inovação, ambiente e gestão do território, que se apresentam de forma muito expressiva nesta edição da exposição mundial”, conforme se lê em comunicado. A viagem incluiu uma visita à Embaixada de Portugal, em Abu Dhabi, que Salvador Malheiro partilhou nas suas redes sociais, defendendo: “Para agir localmente, de forma estrutural, é preciso pensar global, antecipar, aproveitar as oportunidades e fomentar as parcerias.”

Por entre reuniões e visitas, no entanto, também houve tempo para lazer nesta viagem aos Emirados Árabes Unidos. A fotografia que ilustra este artigo circulou pela Internet nos últimos dias, e nela é possível ver os representantes da CIRA, entre os quais Salvador Malheiro, presidente da Câmara Municipal de Ovar e vice-presidente do PSD, bem como Ribau Esteves, presidente da Câmara Municipal de Aveiro e um dos favoritos a candidato à liderança do PSD, em pleno deserto, numa atividade típica de quem visita esse país do Médio Oriente.

Comentário polémico

A visita do autarca aveirense ao Dubai, e a Abu Dhabi, surge numa altura polémica, já que, recentemente, Ribau Esteves lamentou a ausência em Ovar, no Conselho Nacional do PSD, de militantes como Miguel Pinto Luz, defendendo que seria mais útil que o social-democrata se encontrasse em Portugal durante esse Conselho Nacional, e não “na Polónia ou na Roménia”, onde se encontrava a realizar trabalho com refugiados da Ucrânia. Na mesma onda crítica, Ribau Esteves argumentou que todos aqueles que pretendem ser candidatos à liderança do PSD - como Miguel Pinto Luz chegou a ser, segundo afirmavam várias fontes do partido - deveriam ter estado presentes na reunião social-democrata.

Agora, no entanto, se é certo que Ribau Esteves não falhou nenhum compromisso do PSD ao rumar aos Emirados Árabes Unidos, há quem torça o nariz, sabe o i, apontando o dedo ao autarca aveirense por, após ter feito esta crítica a Pinto Luz, ter ele próprio deixado o país alguns dias depois.

O coro de críticas estende-se ao grupo todo, acusando o alegado uso de fundos públicos - no âmbito da CIRA para fins turísticos.