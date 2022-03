Padre morre queimado na sua habitação em Montalegre

Casa foi consumida pelas chamas. Causas do incêndio estão a ser investigadas.





Um padre, de 86 anos, morreu esta terça-feira de manhã, na sequência de um incêndio em sua casa, na freguesia de Sarraquinhos, concelho de Montalegre.

A habitação foi consumida pelas chamas, tendo o alerta sido dado pouco depois das 9h30, segundo o Correio da Manhã.

No local estiveram, os Bombeiros Voluntários de Montalegre, com cerca de 11 operacionais apoiados por quatro viaturas, mas não conseguiram salvar a vítima.

As causas do incêndio que causaram a morte do idoso vão ser investigadas pela Polícia Judiciária de Vila Real.