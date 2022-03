São Jorge regista maior sismo desde o início da crise

A ilha de São Jorge, nos Açores, registou esta terça-feira à noite o maior sismo desde o início da crise sismovulcânica, com uma magnitude de 4.0 na escala de Richter, segundo dados do Instituto Português do Mar da Atmosfera (IPMA). O abalo foi sentido pelas 21h56 (hora local).

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), contudo, contabilizou uma magninute ligeiramente abaixo, de 3,8.

O epicentro localizou-se um quilómetro a sul de Velas e foi sentido pela população de São Jorge, mas também nas ilhas do Pico, Faial e Terceira.

Já se registaram, ao todo, mais de 20 mil sismos em São Jorge, o tripo do número de abalos que ocorreram em todo o arquipélago em 2021.