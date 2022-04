Mais três sismos sentidos pela população de São Jorge nas últimas 24 horas

A população da ilha de São Jorge, nos Açores, sentiu nas últimas 24 horas mais três sismos, informou este sábado o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA). Desde o início da crise sismovulcânica já foram contabilizados um total de 224 tremores.

Assim, entre as 10h00 e as 22h00 de sexta-feira foram sentidos dois sismos de magnitude 2 e 1,9 na escala de Richter, na freguesia de Velas. Entre as 22h00 de sexta-feira e as 10h00 de hoje foi tamabém sentido um outro sismo, de magnitude 1,9, na Ribeira Seca (Calheta).

"Até ao momento foram identificados cerca de 224 sismos sentidos pela população", indica o CIVISA, na atualização feita pelas 10h00 de hoje.