Homem detido por balouçar picareta no interior de um comboio nos Estados Unidos

A polícia de Nova Iorque, nos Estados Unidos, deteve, na sexta-feira, um homem que alegadamente balançou uma picareta no interior de um comboio. O jovem está a ser acusado de uma conduta imprudente e ameaçadora.

A força de segurança procedeu à detenção de Obadiah Lashley, de 27 anos, depois de receber uma chamada do 112, na qual foi indicado que o jovem estava a balançar a picareta durante a viagem do comboio, explicou um porta-voz do Departamento de Polícia da Cidade de Nova Iorque, citada pela Fox News.

Segundo o testemunho da polícia na rede social Twitter, os agentes intercetaram o comboio em movimento e conseguiram entrar no transporte, encontrando Lashley com a picareta. Perante este episódio, não há qualquer conhecimento de feridos provocados por esta ferramenta.

"Deve ter sido uma chamada terrível para o nosso operador do 112 ouvir e retransmitir - um relatório de um homem a balançar uma picareta num comboio. Felizmente, com o nosso destacamento reforçado, os agentes do Distrito 23 estavam prontos, intercetando o comboio em movimento e levando o homem sob custódia", relatou a polícia nova-iorquina na rede social Twitter.

It must’ve been a harrowing call for our 911 operator to hear & relay - a report by a straphanger of a man swinging an axe on an A-train. Thankfully with our enhanced deployment, District 23 officers were at the ready, intercepting the moving train & taking the man into custody. pic.twitter.com/kQdz0rai35