Homem de 53 anos detido em Penafiel por suspeitas de agredir a companheira

Um homem de 53 anos foi detido, na terça-feira, pela Guarda Nacional Republicana (GNR) em Penafiel, por suspeitas de violência doméstica.

Em comunicado, o Comunicado Territorial da GNR do Porto explica que deteve o suspeito através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Penafiel, no âmbito de uma investigação por violência doméstica.

A autoridade adianta que o homem agredia a sua esposa, de 50 anos, "sendo que no último mês verificou-se uma escalada de violência".

Depois de ter sido presente ao primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel, foram-lhe aplicadas as medidas de coação de "proibição de permanecer, frequentar ou de se aproximar da habitação da vítima ou do seu local de trabalho, num raio de 1.000 metros, proibição de contactar com a vítima, sendo todas as medidas controladas por pulseira eletrónica".