Rainha Isabel II ficou "cansada" e "exausta"

A Rainha Isabel II, que testou positivo à Covid.-19 no início do mês de fevereiro, deixou a mornarca cansada e exausta, apesar de ter tido apenas sintomas semelhantes aos de uma gripe.

Em videochamada, para participar na inauguração de uma nova ala do Royal London Hospital, a Rainha teve a oportunidade de conversar com Asef Hussain, um paciente infetado com a SARS-CoV-2. "[O vírus] Deixa-nos muito cansados e exaustos, não é? Esta pandemia horrível", disse a rainha.

Isabel II já recuperou do vírus e nas últimas semanas voltou a trabalhar na sua agenda oficial.