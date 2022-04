Desmantelada maior produção de canábis da Europa

Foi desmantelada a maior produção de canábis da Europa, em Espanha, pela Guarda civil daquele país. As autoridades deteram três pessoas em Navarra, pela produção de Artajona e Olite, localizadas em onze quintas e 67 hectares, e encontraram 415 mil plantas de canábis.

As plantas, apontam ainda as autoridades em comunicado, citadas pelo EL Mundo, poderiam estar a ser traficadas com o intuito de serem utilizadas para o processamento de CBD -- o componente da planta que é extraído para tratar insónias, stress, ansiedade e outras doenças mentais -- e cujo o consumo é legal em Espanha. Os derivados da canábis poderiam valer cerca de 100 milhões de euros.

Estavam instaladas, nas quintas em Artajona, sistemas de ventilação e de temperatura. A plantação foi descoberta após um camião ter sido intercetado pela Guarda Civil, que transportava 23 mil plantas secas e mais 13 mil ainda por secar, num total de 50.740 quilos de cánabis, com destino a Itália.

A investigação, explica ainda o jornal espanhol, começou em 2021, quando as autoridades descobriram uma plantação de canábis sativa (cânhamo), que contém substâncias psicotrópicas e cuja produção é legal, já que o responsável por essa produção disse à polícia que a exploração seria utilizada para uso industrial.

Por outro lado, a polícia também concluiu que o cânhamo estaria a ser exportado para outros países, como por exemplo para a Suíça e Itália, com o fim de serem processados para produtos de CBD.