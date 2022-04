Tentou, mas não foi suficiente: Benfica fora da Liga dos Campeões

As águias tentaram voar, mas não conseguiram. O Benfica empatou esta quarta-feira com o Liverpool, por 3-3, num jogo em segunda mão dos quartos de final, tendo ficado da Liga dos Campeões.

A desvantagem de dois golos era um muro difícil de partir, mas com o golo de Konaté, a esperança, que nunca morre, estava quase no chão. Depois da ameaça de um golo de Darwin aos 23, que foi anulado com um fora de jogo, o Benfica mostrou vontade de combater, com Gonçalo Ramos a marcar dentro da balisa adversária, aos 31 minutos.

O empate durou até à segunda parte, quando o Liverpoll mostrou, logo nos primeiros 20 minutos, duas bolas de Roberto Firmino, aos 55 e aos 65 minutos. Depois de dar tudo, a equipa adversária abrandou e os encarnados aproveitam para, aos 73 minutos, marcar o 3-2 pelo Yaremchuck e o 3-3, aos 82 minutos, por Darwin.

