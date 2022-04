Bebé de dois anos internada no Porto com cocaína e heroína no organismo

Uma menina de 2 anos, com Trissomia 21, foi levada para as urgências do Hospital de São João, no Porto, depois de ter sido retirada aos pais, que foram apanhados a consumir droga num carro junto ao Bairro da Pasteleira.

A criança foi submetida a análises no hospital, que revelaram vestígios de cocaína e heroína no sangue, segundo o Correio da Manhã.

Sublinhe-se que esta não foi a primeira vez que a menina foi retirada aos pais, quando a filha tinha sete meses foi levada pelas autoridades exatamente pelo mesmo motivo. Na altura, também as análises acusaram a presença de droga no organismo.



A mãe, desempregada, e o pai, operário da construção civil em França onde residem, foram detidos e serão apresentados esta manhã ao tribunal, avança o Jornal de Notícias.