CMVM alerta para entidade que está a exercer atividade ilegalmente

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alertou, esta quinta-feira, que a entidade X-TRADE BROKERS não está autorizada para efetuar qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal.

De acordo com um comunicado divulgado hoje pela CMVM, a X-TRADE BROKERS não tem as devidas habilitações legais para realizar publicidade ou prospeção de clientes dirigidas à celebração de contratos de intermediação financeira.

"A CMVM esclarece que esta entidade, ao contrário do divulgado, não tem qualquer relação com o intermediário financeiro XTB S.A. – Sucursal em Portugal (X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. – Sucursal em Portugal), que atua através do website www.xtb.com/pt, registado na CMVM, e que não é objeto da presente comunicação nem, de qualquer forma, visado pela mesma", fez questão de frisar a CMVM.

Ainda na mesma nota, a CMVM aconselha a “consultar a lista de intermediários financeiros autorizados ou a lista de entidades habilitadas a prestar serviços financeiros em Portugal em regime de Livre Prestação de Serviços (LPS)” para “assegurar que uma determinada entidade que oferece serviços de investimento em instrumentos financeiros está autorizada a exercer atividade em Portugal”.