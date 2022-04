Cristiano Ronaldo fica de fora do jogo do Manchester United com o Liverpool

O Manchester United anuncia que Cristiano Ronaldo vai falhar o jogo contra o Liverpool, em Anfield, esta terça-feira.

"Confirmamos que ele não estará presente no jogo contra o Liverpool, em Anfield, esta terça-feira. Cristiano, estamos todos a pensar em ti e dar força à tua família", lê-se na nota publicada no site do clube inglês.

O avançado português não estará presente no jogo, disputado logo às 20h, para "apoiar os seus entes queridos neste momento extremamente difícil", adiantou ainda o Man. Unbited.

Recorde-se que o anúncio do clube inglês surge depois de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez terem revelado que um dos seus bebés morreu durante o parto. "A maior dor que quaisquer pais podem sentir", afirmaram ontem, tendo recebido várias mensagens de condolências e de apoio.