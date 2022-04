Depois de furtarem viatura, dois homens arrombam porta para furtar estabelecimento comercial

Em tribunal, foram-lhes aplicadas as medidas de coação de apresentações diárias nos postos policiais das respetivas áreas de residência e proibição de contactos entre os mesmos. No entanto, o jovem de 21 anos permanece detido nas instalações da GNR, uma vez que existe um mandado de detenção pendente também por dois crimes de furto.





Dois homens de 21 e 32 anos foram detidos, esta quarta-feira, pela Guarda Nacional Republicana (GNR) por furtarem no interior de um estabelecimento comercial, no concelho de Vila Nova de Gaia.

De acordo com um comunicado da GNR divulgado hoje, os militares responderam a uma denúncia que dava conta de um alegado furto no interior de um estabelecimento comercial, tomadas as diligências policiais devidas, os suspeitos foram localizados e detidos.

A força de segurança explicou que os suspeitos arrombaram uma porta para entrar no estabelecimento comercial e depois da consumação do furto, “colocaram-se em fuga numa viatura que havia sido furtada naquela noite, a qual foi recuperada e entregue ao seu legítimo proprietário”.

Os detidos foram presentes ontem a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, na qual lhe foram aplicadas as medidas de coação de apresentações diárias nos postos policiais das respetivas áreas de residência e proibição de contactos entre os mesmos.

No entanto, o jovem de 21 anos permanece detido nas instalações da GNR, uma vez que existe um mandado de detenção pendente pelo furto de viatura e furto qualificado a posto de abastecimento de combustível. Este detido terá sido presente hoje ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Gaia no âmbito deste mandado.