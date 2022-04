Portugal cria alternativa para levar gás à Europa

Costa Silva teve a ideia, António Costa aprovou-a e o Governo já está a trabalhar com o porto de Sines para avançar com uma solução de abastecimento do Norte da Europa alternativa ao gás russo do Nord Stream. O projeto ainda está em fase embrionária, mas tem pernas para andar.





por João Campos Rodrigues e Sónia Peres Pinto

Um dos apelos do Presidente Zelensky no seu discurso desta semana ao Parlamento português foi o boicote ao gás da Rússia. E o Nascer do SOL apurou que o Governo já está a trabalhar na construção de uma solução de abastecimento de gás natural liquefeito (LNG) ao Norte da Europa, por forma a permitir uma alternativa de fornecimento de energia a países como a Alemanha ou a Polónia, dependentes do gás russo importado através do gasoduto Nord Stream.

O projeto, designado Frente Atlântica da Europa (mas que poderia chamar-se também ‘Miguel Torga’, por se basear na célebre frase do autor:«‘Os portugueses não transformam, transportam»), foi apresentado pelo ministro da Economia, António Costa Silva, ao primeiro-ministro, António Costa, e este aprovou-o imediatamente, dando instruções para o antigo presidente da Partex e, portanto, especialista em mercado de matérias-primas energéticas, desenvolver todos os esforços para a sua implementação.

Nesse sentido, já houve mesmo uma primeira reunião de trabalho para análise e discussão do projeto entre o ministro Costa Silva e os seus pares das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e do Ambiente, Duarte Cordeiro, o secretário de Estado da Energia, João Galamba, e o presidente do Porto de Sines, José Luís Cacho.

Aproveitar o financiamento do projeto para o hidrogénio

A ideia de de Costa Silva passa pela construção de uma solução provisória até à construção de um gasoduto entre Sines e o Norte da Europa, que terá de atravessar Espanha e a França – projeto que conta com o apoio agora declarado dos Estados Unidos (um dos países produtores de gás natural) e das instituições da União Europeia. Aproveitando o porto de Sines e os investimentos previstos para o projeto de distribuição de hidrogénio para o resto da Europa, Portugal passará a assegurar o transhipping de gás natural liquefeito (LNG) dos grandes barcos oriundos de países produtores como EUA, Nigéria ou outros países produtores para barcos mais pequenos e de menor calado, que possam depois fazê-lo seguir para o Norte da Europa. Um dos problemas do abastecimento do Norte da Europa é a limitação do Mar do Norte a barcos de grande calado e a saturação da navegação. O que não se aplica a barcos de menor menor dimensão e calado.

