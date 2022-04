Jameela Jamil abandona Twitter devido ao novo dono da rede social

A atriz e ativista Jameela Jamil abandonou o Twitter depois de ser confirmada a venda da rede social por 44 mil milhões de dólares ao dono da Tesla, Elon Musk.

“Ah, ele agora tem o Twitter”, escreveu Jameela na publicação onde partilhou quatro fotografias como o seu cão. "Gostaria que este fosse o meu último tweet. Qualquer desculpa para mostrar fotos do Barold", o cão da atriz, disse.

Jameela afirmou ter receio de que “esta oferta de liberdade de expressão vá ajudar esta plataforma infernal a alcançar o objetivo final de ódio totalmente sem lei, fanatismo e misoginia", considerou nas suas últimas palavras.

A atriz já tinha relevado a vontade de desativar a rede social se a compra de Elon Musk andasse para a frente.

Ah he got twitter. I would like this to be my what lies here as my last tweet. Just really *any* excuse to show pics of Barold. I fear this free speech bid is going to help this hell platform reach its final form of totally lawless hate, bigotry, and misogyny. Best of luck. ❤️ pic.twitter.com/fBDOuEYI3e